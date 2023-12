Il Napoli, contro Real Madrid e Inter, è stato protagonista di partite dall’andamento simile. Ovvero, ha alternato momenti decisamente in ombra a evidenti passi avanti sul piano del gioco. Adesso, per risollevarsi dalle due sconfitte consecutive, Mazzarri sembra non avere molta altra scelta. Deve riscoprire una notevole forza mentale all’interno dello spogliatoio partenopeo, destabilizzato da risultati talmente interlocutori, da etichettare questa stagione (quasi…) ai limiti del fallimento.

L’arrendevolezza con cui i Campioni d’Italia si sono sciolti come neve al sole d’agosto, dopo aver preso il secondo gol di Barella, rimane il segnale più preoccupante. Qualcosa di troppo simile all’approccio avuto negli ultimi minuti con le Merengues per non suscitare un pizzico di apprensione nei tifosi napoletani. Solo parzialmente gratificati dalla consapevolezza di aver subito una sconfitta così larga nel punteggio in parte immeritata, come del resto già successo al Bernabeu.

La mission dell’allenatore toscano, dunque, è quella di recuperare l’identità perduta durante la gestione Garcia. Partendo magari dai primi 40’ contro i nerazzurri, in cui i detentori dello scudetto hanno espresso un calcio assai qualitativo. Scontrandosi, però, col pragmatico cinismo della squadra di Simone Inzaghi.

Similitudini tra “strisciate”

In realtà, anche la Juventus ha una filosofia abbastanza minimalista. Specialmente negli scontri diretti, al cospetto di avversari che più o meno si equivalgono, Allegri preferisce contenere i rischi. E poi colpire grazie alle giocate individuali dei suoi interpreti migliori. Padroneggiando alla perfeziona uno stile funzionale a esaltare innanzitutto la proverbiale solidità difensiva dei bianconeri.

Indubbiamente, è possibile riscontrare un mucchio di similitudini tra le “strisciate” che stanno cannibalizzando la vetta della Serie A. In un certo senso, quindi, si può ipotizzare il piano gara di Mazzarri all’Allianz Stadium: scardinare la compattezza sottopalla dei padroni di casa, attraverso la fluidità nelle rotazioni di mezzali ed esterni d’attacco, così da moltiplicare le tracce di passaggio, oppure creare lo spazio a Kvaratskhelia e Politano per la ricezione tra le linee.

Un canovaccio che presumibilmente vorrà orientare la produzione offensiva del Napoli sul tentativo di disarticolare pazientemente la struttura posizionale della retroguardia juventina col tradizionale possesso lussurioso, con cui muovere incessantemente il pallone da un lato all’altro del campo. Chiaro che, per convertire poi queste situazioni in pericoli effettivi per la porta di Szczesny, ci sarà bisogno di circolazione fluida, associata a grande intensità. Piuttosto che ritmo sterile e monocorde.

Il piano del Conte Max

Tatticamente si profila all’orizzonte uno scenario in cui la Juventus farà densità, sbarrando gli sbocchi centrali con Chiesa e Vlahovic. Indirizzando al contempo gli ospiti sull’idea di sviluppare in ampiezza. Ergo, alzare un pressing uomo su uomo, costringendo Kvaratskhelia e Politano a ricevere di spalle, presi in consegna dai “braccetti” della difesa. In tal modo Gatti e Danilo dovrebbero impedire agli offensive players in maglia azzurra di girarsi e puntare verso la porta.

Con Kostic e Cambiaso destinati ad assorbire l’atteggiamento propositivo assunto nell’eventualità da Di Lorenzo e Natan, probabilmente confermato nell’inusuale ruolo di terzino sinistro. Manifesto della fredda efficacia imposta dal Conte Max alla sua squadra in fase di non possesso.

Insomma, i campioni in carica sono abbastanza lontani dalla vetta della classifica, ben 11 punti di distacco dall’Inter, per accantonare (almeno per ora…) le velleità di difendere il tricolore. E forse, in questa fase della stagione, non è proprio un male, considerando lo stato di convalescenza in cui si trova attualmente il Napoli. Che di conseguenza potrebbe affrontare la trasferta torinese con un’abbondante dose di libertà emotiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati