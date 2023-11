Mazzari Napoli trovato l’accordo.

Si attende ormai solo il tweet di De Laurentiis, per annunciare il nuovo tecnico del Napoli.

Il ritorno di Walter Mazzarri all’ombra del Vesuvio è ormai cosa fatta.

Dopo la sconfitta casalinga contro l’ Empoli, per la società partenopea sono state ore caldissime.

Prima il summit con lo staff dirigenziale, nell’immediato post gara di domenica, poi i colloqui del giorno dopo, con Tudor.

Con l’ex Juventino sembrava tutto fatto, ma la richiesta di un contratto biennale ha fatto saltare la trattativa.

Mentre, come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il tecnico toscano sarebbe disposto ad accettare il ruolo di traghettatore.

L’offerta è quella di un accordo semestrale, eventualmente con delle opzioni unilaterali, che solitamente il club azzurro inserisce nei contratti.

Mazzari pur di tornare ad allenare e soprattutto a Napoli, accetterebbe anche questa soluzione.

Un mese fa, l’ex tecnico del Torino fu intervista da Radio Kiss Kiss, dopo la sconfitta interna degli azzurri contro la Fiorentina. In quella occasione disse di ammirare molto Spalletti, di averlo studiato e che lui, al posto di Garcia, avrebbe proseguito in quel tipo di 4-3-3, fatto di difesa alta e pressing oltre la metà campo.

Sarebbe da ipotizzare, quindi, un cambio di modulo di Mazzari, pur di venire ad allenare i campioni d’Italia. Visto che lui ha sempre adottato la difesa a tre, il tempo a disposizione, tra l’altro, sarebbe pochissimo per fare esperimenti, visto il susseguirsi di partite importanti e difficili.

Nel pomeriggio dovrebbe esserci l’ incontro in Filmauro, per la firma sui contratti. Già in serata potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, anche per quanto riguarda l’esonero di Garcia.

