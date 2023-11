Mazzari: La squadra più forte che abbia mai allenato!

Prima conferenza stampa a Castel Volturno, per Walter Mazzarri. Tanta l’attesa per le sue prime parole, per il tecnico toscano anche tanta emozione:

“Sono molto emozionato. Questa è la squadra più forte che io abbia mai allenato. Siccome sono famoso per lamentarmi, adesso non lo farò più. Ciò che questa squadra ha fatto con Spalletti, era un piacere per gli occhi. Avere l’occasione di allenare questi ragazzi è una sfida molto avvincente”

Solo pochi giorni per lavorare con la rosa al completo, ma Mazzarri ha già dato la sua impronta:

“Ai ragazzi ho detto che una squadra che non è abituata a vincere, doveva per forza avere un calo. Con la mia esperienza sto cercando di fargli capire la loro forza. Con De Laurentiis c’è un bellissimo rapporto, tanta è la stima che ci diamo del tu”

Subito un cammino in salita, domani si va a Bergamo, il tecnico del Napoli è consapevole delle difficoltà:

“Non conosco tutti i giocatori, per la prima volta oggi ho visto Anguissa. Sono arrivato da poco e non abbiamo potuto fare molti allenamenti. Sono tutte gare importanti, sono conscio di questo, anche la prima volta che ho allenato il Napoli, arrivai con un calendario ostico”

Osimhen parte con la squadra, le analogie con Cavani dei suoi tempi, vengono in maniera naturale. In questi giorni Mazzarri ha parlato molto con l’attaccante nigeriano:

“Per me sono molto simili ( Cavani, Osimhen ndr) .Victor lo conosco da poco, un ragazzo straordinario. Spero di creare con lui un rapporto, come avevo con Edinson”

Anche il paragone Kvaratskhelia e Lavezzi ha trovato molto spazio, sulle pagine dei giornali in questi giorni. Questo il pensiero del Mister:

“La posizione è la stessa. Lavezzi non rientrava in difesa come Kvara, ma prima era un calcio diverso”

Il modulo di gioco è stato uno dei temi più dibattuti, durante questi giorni di sosta. Mazzarri non pone limiti, da questo punto di vista:

“Oggi posso fare qualsiasi modulo, a Coverciano ero uno dei più considerati. Sono stato fermo più di un anno ho potuto studiare, aggiornarmi. Poi conoscerò la squadra e deciderò cosa è meglio, di partita in partita. È chiaro che la squadra ha dato spettacolo sia in Italia che in Europa, per prima cosa proverò a farla giocare come faceva”

Infine qualche domanda sulla formazione per Bergamo. Mazzarri conferma il suo modo di essere:

“ Lo sapete che non mi piace dare vantaggi agli avversari. Simeone e Raspadori sono diversi, le scelte vanno fatte anche in base a chi vedo più fresco. Domani lo saprete. L’Atalanta è una grande squadra, gioca a uomo, non voglio dare vantaggi ad un grande allenatore come Gasperini”

Parole distensive anche per l’acerrimo nemico bergamasco, con cui in passato ci furono scintille. Dopo dieci anni Walter è sempre lo stesso, carico e pronto a dare battaglia.

