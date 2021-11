Mazraoui avvisa l’Ajax: “Tentato di andar via”. Il Napoli ci fa un pensierino

Il Napoli è interessato a Noussair Mazraoui. A gennaio piuttosto che direttamente per la prossima stagione, la società partenopea appare fortemente intenzionata a concludere il corteggiamento all’olandese di nascita, ma di nazionalità marocchina.

La carriera del 24enne terzino destro s’è sviluppata tutta nel segno dell’Ajax, dove ha compiuto la classica trafila, dalle giovanili fino all’approdo in Prima Squadra. Assai veloce, nonchè dotato di eccellenti qualità tecniche, Mazraoui va in scadenza a giugno e la trattativa per il rinnovo del suo contratto appare alquanto complicata.

Non a caso, parlando del suo futuro ai microfoni dei media olandesi, ha ventilato l’ipotesi dell’addio.

“Stiamo negoziando il contratto in questo momento. Bisogna vedere come andrà a finire, chiaro che più tempo passa e più sarà difficile trovare un accordo. Sono aperto a rinnovare il contratto, l’ho detto anche al direttore sportivo ma questo non basta. Sono qui da tantissimi anni, ora ne ho 23 e la tentazione di fare qualcosa di nuovo c’è. Ho fatto tutto presente in modo onesto alla società“.

La scorsa estate estate veniva valutato attorno ai 15 milioni. Ovviamente, la quotazione attuale tende notevolmente ad abbassarsi, alla luce dell’imminente scadenza contrattuale. Ecco perchè l’operazione con il Napoli potrebbe risolversi già a gennaio, versando un indennizzo al club di Amsterdam.

Attenzione alla Roma, però. Pure i giallorossi hanno palesato un certo interesse per Mazraoui…

