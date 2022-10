Mauro Snobba Osimhen ed il Napoli: “Roma Gagliarda”

Il Napoli spazza via anche la Roma, ottenendo tre punti importanti su un campo difficile come l’Olimpico. Merito di Victor Osimhen che, all’ottantesimo, usa la sua fisicità per contrastare Chris Smalling e poi lascia partire una conclusione di pregevole fattura, indirizzata verso il palo lontano, sulla quale ben poco può il portiere avversario, Rui Patricio, che resta immobile a guardare la palla depositarsi all’interno della rete. Un po’ tutti gli opinionisti convergono nell’esaltare il nigeriano per la sua giocata, ma c’è anche chi parla di presunto errore del difensore nella marcatura.

Ne è un esempio Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli e Juventus, intervenuto ai microfoni di Mediaset durante il programma Pressing:

“A me la Roma non è dispiaciuta; anzi, è stata gagliarda! Una bella partita, nel suo complesso. Le due squadre se le sono date. Il match è stato deciso da un singolo episodio. Il Napoli ha creato più occasioni, ma la Roma è stata in partita per tutti i 95 minuti. Se Smalling non sbagliava, finiva 0-0”.

