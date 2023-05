Maurizio Pistocchi sulla Juve: “Servilismo? No si chiama Exor! Tifosi bianconeri, utilizzati come il bancomat dalla società e dai media, ai quali viene fornita una verità virtuale…”

La Juve è stata eliminata dall’Europa League dopo il ko a Siviglia e chiuderà la stagione senza trofei. Il noto giornalista Maurizio Pistocchi si è così espresso su Twitter:

“Non è servilismo, come pensano in tanti. C’è di più. Dietro alla continua negazione della realtà che viene fatta in tv e sui media sulla Juventus c’è un intreccio che interseca gli investimenti pubblicitari di Exor con i milioni di tifosi bianconeri, utilizzati come il bancomat dalla società e dai media, ai quali viene fornita una verità virtuale, che nessun altro vede. L’imperatore è nudo, anche se il suo vestito nuovo viene dipinto come magnifico”.

Non è servilismo, come pensano in tanti. C’è di più. Dietro alla continua negazione della realtà che viene fatta in tv e sui media sulla #Juventus c’è un intreccio che interseca gli investimenti pubblicitari di #Exor con i milioni di tifosi bianconeri, utilizzati come il bancomat… pic.twitter.com/E05oWBULxM — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 18, 2023

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati