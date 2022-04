Pistocchi su Anguissa: “Contro l’Atalanta la sua peggior partita”

Il giornalista ed opinionista Maurizio Pistocchi, e’ stato ospite alla trasmissione “il Bello del Calcio” in onda su Canale 8,e nel suo intervento ha cosi dichiarato sulla gara di Anguissa:

“Con l’Atalanta devo dire che non mi è piaciuto Anguissa. A mio avviso ha fatto la peggiore partita da quando veste la maglia del Napoli. Per quanto riguarda la prestazione del Napoli, gli azzurri hanno sfruttato al meglio tutte le occasioni create conquistando una vittoria fondamentale per il prosieguo della stagione”

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati