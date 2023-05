Maurizio Pistocchi: “La pressione di ripetersi può aver condizionato la scelta di Spalletti”

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il giornalista ha rivelato i presunti motivi i quali avrebbero indotto Spalletti a dire addio al club azzurro, citando anche Luis Enrique come successore.

Di seguito le sue dichiarazioni :

“Luis Enrique sarebbe perfetto per il Napoli. Per l’idea di gioco e per il modulo adottato. Tutto dipenderà anche dal futuro di alcuni calciatori. Umanamente è ideale per il Napoli”.



Sui motivi dell’addio di Spalletti:

“Credo che sicuramente da tempo Luciano non ha un carattere facile. La pec inviata potrebbe aver creato fastidio per Spalletti. Può c’entrare questa cosa. Possibile offerta economica da 12 milioni con un contratto pluriennale, Kim potrebbe andar via. Spalletti ha speso tanto per lo scudetto vinto con il Napoli. Calcio spettacolare e risultati eccezionali: un abbinamento complicato. Lo sforzo mentale può aver inciso sulla decisione di Luciano. Quest’ultimo, inoltre, ha parlato spesso dell’affetto dei napoletani da ricambiare. La sensazione e la pressione di ripetersi può aver condizionato la scelta di Spalletti“.

