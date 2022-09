Maurizio Pistocchi: “Il Napoli e da Scudetto!”

Maurizio Pistocchi, come di consueto, ha commentato il successo degli azzurri contro la Lazio. “Il Napoli vince in rimonta all’Olimpico e conferma la mia impressione: è da Scudetto. Spalletti crea più di tutti – 12 gol, miglior attacco – e subisce poco. Il suo Napoli muove palla e giocatori per conservare il controllo del gioco, negli ultimi 20 metri Kvaratskhelia non perdona”, ha scritto su Twitter il noto giornalista in merito alla vittoria dei partenopei.

Il Napoli ha vinto con merito per 2-1 contro la Lazio all’Olimpico nel terzo anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa sbloccano il match dopo appena 4′ con un gran destro di Zaccagni, poi spariscono progressivamente dal campo e al 38′ si fanno raggiungere dal colpo di testa di Kim. Al 61′, poi, la zampata decisiva di Kvaratskhelia, che trova il quarto gol in campionato e manda in orbita Spalletti. Prima sconfitta stagionale invece per Sarri.

