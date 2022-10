Maurizio Pistocchi: “I Napoletani sono fortunati, si godono la citta’, ed ora una grande squadra”

il giornalista Maurizio Pistocchi su Twitter., ha voluto dire la sua, su squadra e citta’ tanto Bisfrattate dlla critica, addirittura mettendo al centro del discorso Il Brugge, squadra Belga, pur di non parlare del Napoli, in questo momento, fortissimo, probabilmente aspettano il “capiombolo“, per riqualificare le gemelle Inter e Juventus, oggi assenti dal panorama internazionale! Ma ecco le parole del giornalista, ex Mediaset, pubblicate sul suo profilo

“A Napoli ci sono tante meraviglie, artistiche e naturali: il clima, le isole la cultura e il retaggio di un Regno che era il più ricco e progredito del suo tempo. I miei amici napoletani, che si godono tutto questo, sono fortunati: adesso hanno anche una magnifica squadra”,

Pistocchi, Tweet originale!

A Napoli ci sono tante meraviglie, artistiche e naturali: il clima, le isole la cultura e il retaggio di un Regno che era il più ricco e progredito del suo tempo. I miei amici napoletani, che si godono tutto questo, sono fortunati: adesso hanno anche una magnifica squadra 💫 pic.twitter.com/ztLeLWW2Es — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 13, 2022

