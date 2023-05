Maurizio Pistocchi entusiasta del cammino del Napoli!…

Maurizio Pistocchi, giornalista ed opinionista, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Emanuela Castelli, su Radio Marte in merito alla stagione del Napoli, prossimo a conquistare lo scudetto:

“Manca niente ormai alla vittoria dello scudetto, non bisogna restarci male per il pareggio di ieri. Il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario finora. L’attesa prolunga il piacere, come ho scritto. Ho visto la partita con la Salernitana, è stata complessa. I granata si sono difesi molto bene, il gol è stato un gioiello di Dia, c’è stato un errore da parte di Juan Jesus che è uscito in ritardo nei confronti dell’avversario. Basta con la storia della ‘cazzimma’, sono stupidaggini. Non è successo niente, si festeggerà tra qualche giorno. Le avversarie del Napoli hanno capito che devono difendersi per poi sfruttare le poche occasioni in contropiede. Il Napoli ha avuto una leggera flessione dopo l’ultima sosta delle nazionali e ha commesso pure qualche ingenuità. Non si possono regalare due gol, come quelli concessi al Milan in Champions League. Sono mancati anche i gol fatti nell’ultimo periodo“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati