Maurizio Pistocchi “distrugge” Allegri e la Juventus!

Dopo il fallimento della semifinale persa contro l’Inter, alla Juventus rimane solamente l’Europa League e un campionato dove nulla è così certo. La squadra bianconera è al momento situata al terzo posto, ma con un occhio all’inchiesta per la manovra stipendi che potrebbe nuovamente far scivolare la Vecchia Signora nel baratro. Domani la squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Bologna che in qualche modo si troverebbe in zona Conference, sempre se la Juventus venisse nuovamente penalizzata.

Sul suo profilo Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi, ha criticato il tecnico bianconero per alcune dichiarazioni fatte nella conferenza stampa di oggi. Ecco le sue parole: “Allegri, il teorico del ‘conta solo vincere’ e del ‘corto muso’ adesso cita Giannis. Di tutte le banalità con le quali è solito farcire le sue inutili conferenze stampa, questa non è la peggiore: ha anche detto che quando è tornato alla Juventus sapeva quello che avrebbe trovato. Parlava delle 2 coppe vinte da Pirlo?”.

