Maurizio Pistocchi boccia l’arrivo di Garcia: “Avrei preso un’ altro tecnico…”

“Rudi Garcia al Napoli non mi entusiasma. Ho visto come lavora. E’ un buon allenatore, ma gli manca quel quid tecnico che hanno profili come Spalletti, De Zerbi, Guardiola e Nagelsmann. Quello che ti fa fare la differenza. Il Napoli è campione d’Italia e deve difendere lo Scudetto. Per farlo dovrà ripetere una grande stagione. La differenza la farà chi sta in panchina.

L’Inter è molto forte, la Lazio sta facendo una campagna acquisti mirata. Quando Sarri può lavorare e prendere giocatori adatti al suo gioco raramente sbaglia. Avrei scelto un altro allenatore, avrei preso Luis Enrique. Il Napoli per strutture non è all’avanguardia come altri club, De Laurentiis non ha mai fatto tantissimo e tutti gli allenatori hanno avuto difficoltà.

In alternativa avrei preso De Zerbi o Dionisi che ha fatto tante partite giocando benissimo. Attenzione anche ad uno come Slot. Garcia è un usato sicuro. Sono tre anni che parlo di Berardi in chiave Napoli, sarebbe perfetto per il 4-3-3 degli azzurri. Se lo prende la Lazio consegna a Sarri un giocatore perfetto”.

