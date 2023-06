Maurizio Pistocchi “bacchetta” Lobotka: “Ci fu un’ intervista dove definiva i calciatori …mercenari!”

Stanislav Lobotka ha ancora un contratto lungo con il Napoli (fino al 30 giugno 2027 con una opzione a favore della società) e al momento la sua permanenza in Campania non sembra in discussione. Maurizio Pistocchi, tuttavia, nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss, non è sicurissimo che il centrocampista resti in Campania:

“Non sono certo che Lobotka sia incedibile. Ha rinnovato recentemente col Napoli, ma nel calcio tutto ciò conta poco, si pensi a Brozovic che lascerà l’Inter nonostante abbia un contratto lungo con i nerazzurri”.

Ancora su Lobotka:

“Lessi una intervista di qualche mese fa di Stanislav che mi piacque poco. Lui diceva in sostanza che i calciatori sono un po’ tutti mercenari, che badano molto ai soldi. Di conseguenza se dovesse arrivare una proposta importante non escludo possa andare via”.

Pistocchi fa riferimento a una intervista dello slovacco all’agenzia Associated Press nella quale il calciatore affermò: “Il soldi contano molto per un calciatore. Ci sono alcune squadre ambite da tutti”.

