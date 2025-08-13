Angelo Maurizio Tortora intervista l’ex Campione del Mondo: Fulvio Collovati

Campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 1982 e tra le tante ex Milan, Inter, Roma e Genoa: Fulvio Collovati.

Fulvio Collovati ad Angelo Maurizio Tortora racconta il Napoli dal calciomercato fino alle prospettive future che attendono i Campioni d’Italia:

1- Raspadori all’Atletico Madrid, ha sbagliato il Napoli a venderlo o Simeone a puntarci?

“Ha sbagliato il Napoli ad averlo ceduto, perché è stato uno dei protagonisti nei momenti decisivi per la conquista dello Scudetto. Raspadori vuole continuità, sono i calciatori che comandano il proprio destino e il Napoli deve fare cash per comprare: però è anche un ottima mossa del Cholo nell’acquistarlo”.

2- Si vocifera nelle ultime ore di Elmas, lo preferireste a Grealish anche se oramai è andato all”Everton in prestito, a Sterling o a Chiesa?

“Elmas è un giocatore che già conosce la piazza napoletana e forse lo preferirei a Grealish che ultimamente è in declino. Idem anche Sterling e Chiesa che sono da rilanciare, per cui opterei per il diamante grezzo macedone”.

3- Affare Juanlu Sanchez, un gioco al rialzo che il Napoli difficilmente accetterà?

“Se per Juanlu Sanchez si fa il gioco al rialzo e il Napoli non accetterà, significa che avrà avuto le sue ragioni. Adl non ha sbagliato una mossa negli ultimi anni, per cui il Patron della Filmauro sa come comportarsi in queste situazioni”.

4- II ‘marziano’ irrompe facendo sognare un popolo con le sue giocate: la classe ed eleganza di Kdb estasia chi lo ammira

“Quello di Kevin De Bruyne è un acquisto voluto fortemente da Conte. Azzeccato perché se Modric ha 40 anni e ha tante speranze di fare grande il Milan, figurarsi uno che ha 34 anni: soprattutto in campo internazionale potrebbe essere una marcia in più”.

5- Un Napoli con quattro centrocampisti? Il segreto è Scott McTominay: Conte pronto a cambiargli posizione con lo scozzese largo a sinistra?

“Chi ha fatto i gol decisivi è stato Scott McTominay, l’ex Reds devils che negli inserimenti è di un altra categoria. Un calciatore che segna dai 10 ai 12 gol, un centrocampista così credo sia difficile da trovare”.

6- Beukema quanto è forte?

“Beukema è forte, lo era a Bologna ma lo deve dimostrare anche a Napoli, con tutto il rispetto per i felsinei. Per cui ritengo che sia un ottimo interprete del suo ruolo ma va valutato in un top club come quello partenopeo”.

