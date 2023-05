Il Mattino: “Adl pronto ad un clamoroso dietrofront su Spalletti…”

Il futuro di Luciano Spalletti appare sempre più lontano dal Napoli, così almeno riporta alcuni tra i maggiori esperti di calciomercato. Ma c’è chi va controcorrente e non chiude le porte a una clamorosa conferma del toscano. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, nello spazio riservato al calcio, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è convinto che i giochi non siano ancora fatti e non a caso non è ancora partito nel cercare il successore.

L’imprenditore cinematografico è convinto che ci siano ancora margini per raggiungere un’intesa con Spalletti per andare avanti. Pur senza rinnovo. Un anno ancora, come da contratto, per continuare il ciclo. E De Laurentiis, pur di far pace con Spalletti, sarebbe pronto a un clamoroso dietrofront, a chiarire pubblicamente cioè che quel “voglio la Champions” è una frase da tifoso e non da presidente. Previsto un altro incontro tra i due. E da quello arriverà la fumata bianca. O quella nera. Stavolta definitiva. E non è un caso che tutti e due pesino le parole con molta attenzione.

