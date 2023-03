Mattia Perin “rosica” il-15 e non riesce a trattenersi: “Siamo secondi dietro il Napoli…”

Mattia Parin non riesce a digerire la penalizzazione inflitta alla Juventus, parlando della classifica di Serie A come se la squadra di Allegri non avesse mai subito il -15 per la vicenda plusvalenze. Questo il suo pensiero affidato a DAZN in occasione della gara contro la Sampdoria:

Perin poi continua il suo “rosicare”

“Allegri dice che siamo secondi dietro il Napoli? Io la penso come lui. Quello che dice la classifica attuale è un’altra cosa, ma tiene conto di una penalizzazione che non riguarda quello che abbiamo fatto noi in campo…”.

“Il frutto dell’allenamento settimanale – ha aggiunto – è vincere la partita, c’è un’altra classifica che dice come ti stai comportando durante l’anno e che ci indica come secondi. Come le pagelle per chi va a scuola, e per noi, dentro lo spogliatoio, la classifica è come dice il mister, siamo secondi in classifica. Dobbiamo continuare a vederla così perché ci stimola da morire questa cosa del vederci lì e appunto oggi è una partita da non sbagliare”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati