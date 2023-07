“Matteo Politano sta per lasciare il Napoli!” Michele Criscitiello “accende la miccia” in casa Napoli

Il primo gol della nuova stagione del Napoli, nel 6-1 rifilato dagli azzurri all’Anaune, porta la firma di Matteo Politano su calcio di rigore. Eppure il futuro dell’esterno potrebbe essere lontano dal capoluogo campano. Ne ha parlato il giornalista Michele Criscitiello nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda sulla emittente televisiva SportItalia:

“Matteo Politano sta per lasciare il Napoli. L’attaccante esterno ha fatto chiaramente capire di non volere restare”.

Matteo Politano, in una recente intervista ai microfoni di SKY, ha detto di aspettarsi un minutaggio superiore rispetto a quello conquistato nell’ultima annata calcistica. Ma una società come il Napoli, che punta ad essere protagonista sia in Italia che in Europa, difficilmente potrebbe garantirgli un posto da titolare fisso. Michele Criscitiello ha poi parlato del mercato in entrata:

“Il Napoli è alla ricerca di un difensore (piace Danso, ndr), ma non solo: può arrivare anche qualche altro acquisto”.

