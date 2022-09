Matteo Politano, Grana in casa azzurra!

“Matteo Politano si è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L’attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center.“

Lo scrive il Napoli sul proprio sito ufficiale. L’esterno si è fatto male col Milan ma aveva ugualmente risposto alla convocazione in Nazionale prima di rientrare a Napoli.

Politano, I tempi di recupero…

Quando rientrerà Matteo Politano? Infortunio rimediato contro il Milan, sembrava meno grave, tanto che l’esterno del Napoli era comunque partito per andare a Coverciano e rispettare il suo impegno con la Nazionale. Tuttavia, dopo test più approfonditi, l’ex Inter è tornato a casa, a Napoli, dove proseguirà il suo recupero.

Le Gare che saltera’ l’esterno azzurro

Distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro, questa la diagnosi venuta fuori dagli esami strumentali. Per rivederlo in campo, stando a quanto riferito da Sky Sport, bisognerà aspettare circa tre settimane. Politano sarà nuovamente a disposizione di Luciano Spalletti per metà ottobre, saltando dunque 4-5 partite tra campionato (Torino, Cremonese e forse Bologna) e Champions League (andata e ritorno con l’Ajax).

