Matteo Politano da Brividi. “Napoli è una città che ti entra dentro e quando ti innamori è difficile staccarti”

Matteo Politano, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-0 contro Malta:

“Siamo stati bravi a sbloccarla e a fare il 2-0, peccato perché potevamo fare più gol stasera. Nel secondo tempo abbiamo abbassato un po’ troppo i ritmi, loro ripartivano. Non giocare spesso insieme non aiuta, ci sono tanti giovani, bisogna lavorare per far tornare una grande Italia“.

Retegui?

“È un ragazzo arrivato da poco, abbiamo fatto pochi allenamenti insieme. Si è presentato benissimo, sa fare gol, lavora bene con la squadra ma gli serve tempo“.

Cosa ha portato in Nazionale del suo Napoli?

“Quello che non deve mancare è l’entusiasmo che c’era quando abbiamo vinto gli Europei, dobbiamo ricrearlo. È bello giocare nel club ed è bello venire in Nazionale, Napoli è una città che ti entra dentro e quando ti innamori è difficile staccarti. Adesso abbiamo il Milan, sarà difficile. Solo dopo penseremo alla Champions“.

