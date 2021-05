A Radio Punto Nuovo, nel corso del programma “Punto Nuovo Sport Show“, è intervenuto Matteo Fontana. Il giornalista de “La Gazzetta dello Sport“.

Il Napoli viaggia verso l’ultima gara della stagione, contro il Verona, mantenendo lo sguardo fisso sull’obiettivo Champions: “Le motivazioni del Napoli sono nettamente superiori rispetto a quelle del Verona, ma credo che comunque gli scaligeri giocheranno al massimo delle proprie possibilità. Così come il Bologna contro la Juventus e l’Atalanta con il Milan…“.

Proprio la gara del Bentegodi sancì il punto più basso della gestione Gattuso, segnando forse in maniera indelebile i rapporti tra il tecnico e ADL: “La partita d’andata non fa testo, il Verona era nel suo momento migliore, il Napoli nel peggiore. Mancherà Barák, miglior marcatore della stagione gialloblù, che sarà sostituito da uno tra Tameze, favorito, e Sturaro. Non ci saranno troppi debuttanti, Jurić non regala nulla ai propri giocatori...”.

La qualificazione alla Coppa dalle Grandi Orecchie resta l’obiettivo minimo da raggiungere. Pur con qualche rammarico per gli inconvenienti che hanno caratterizzato parte della stagione: “Se il Napoli non avesse avuto così tanti infortuni, sarebbe stato il principale avversario dell’Inter per la conquista dello scudetto…“.

