Mathias Olivera, La Sesta Con La Celeste, tiene in apprensione il Napoli

Mathias Olivera, fresco sposo del club azzurro, infatti il Napoli ne acquisisce le prestazioni il Il 26 maggio 2022, ma sarà effettivo dal 1º luglio, ma e da ieri, dal 37′ di Uruguai-Panama, che vive momenti di ansia ,poiche’ il calciatore, dopo un contrasto di gioco con il Panamense Cordoba, è caduto e ha immediatamente chiesto il cambio. Sostituito dal romanista Viña, è uscito dal campo in lacrime toccandosi il ginocchio sinistro.

La sensazione è che si trattai di una distorsione anche se solo gli esami in programma nelle prossime ore potranno dire di più sulle condizioni del difensore e sull’entità della distorsione, ma i fantasmi di quella fascia, dove finalmente si era trovato un degno erede di Faouzi Ghoulam, tornano, non lasciando sonni tranquilli in Casa Napoli.

Proprio il giorno della “Sesta con la Celeste”

Il neo -terzino azzurro, con ieri, ha raggiunto quota sei presenze in Nazionale Urugaiana, era il 28 Gennaio 2022, che indosso’ per la prima volta la casacca della Celeste, per il classe 1997,nato a Montevideo e cresciuto calcisticamente nel Nacional, il terzino sinistro è approdato in Europa nel 2017 quando il Getafe lo acquistò dagli uruguaiani dell’Atenas. Con gli azulones ha collezionato in totale 111 presenze (32 quest’anno), diventando un punto di riferimento della squadra dopo il ritorno dal prestito in Segunda Division all’Albacete tra ottobre 2018 e gennaio 2019.

Mathias crolla al suolo in lacrime…

Dopo un forte contrasto con l’attaccante panamense Ronaldo Cordoba ,Olivera ha urlato dal dolore, restando alcuni minuti a terra. Ripresosi, Olivera ha provato a restare in campo, salvo poi arrendersi. Viene sostituito dal romanista Matias Viña, il giocatore al quale ha tolto negli ultimi mesi, il posto da titolare sulla fascia sinistra della nazionale del ct Alonso.

RESTA SEMPRE AGGREIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati