Mathias Olivera in arrivo: questione terzino conclusa?

Sembra ormai concludersi una vera e propria telenovela. Con l’arrivo di Mathias Olivera, finalmente il Napoli può sopperire ad una lacuna strutturale della propria rosa. Il ruolo di terzino sinistro, infatti, da anni è il tallone d’Achille della squadra allenata da Spalletti.

L’arrivo del forte terzino sinistro classe ’97 alle pendici del Vesuvio, sembra porre fine alla spada di Damocle pendente sul ruolo di esterno sinistro arretrato azzurro. Negli ultimi anni, infatti, né Mario Rui, né Ghoulam si sono rivelati all’altezza del posto da titolare. Il primo per limiti di natura tecnica (soprattutto in fase difensiva), mentre il secondo per i continui infortuni che ne hanno pregiudicato l’ascesa.

Proprio il terzino sinistro algerino – in scadenza a giugno 2022 con il Napoli – sembrava essere il principale indiziato per far posto ad Olivera. L’interessa della Lazio di Sarri aveva fatto pensare ad un possibile trasferimento già a gennaio verso la capitale, ma non ci sono state le condizioni necessarie per far decollare questo cambio di casacca.

Ghoulam quindi, resterà al Napoli fino a scadenza di contratto (che non verrà rinnovato), dopodiché sarà libero di accasarsi dove preferisce. Intanto il Napoli si gode il suo prossimo acquisto che sembra finalmente mettere fine ad una carenza tecnica che per troppo tempo ha determinato la rosa partenopea.

