Massimo Troisi: 10/05/87…Campione d’Italia da 7 gg…e tu mo’ vien’ Gianni!

Non poteva mancare il tifoso doc…Massimo Troisi!…nel 35 esimo anniversario del primo scudetto azzurro, la voce puo’ popolare, colui che il Napoletano lo ha portato nel mondo, e con la sua immancabile ilarita, ha regalato perle di grande orgoglio e di passionalita’ targata Napoli!. La sua modalita’ di approccio alla vittoria del titolo da parte degli azzurri, rappresenta quella incredulita’ di un paese che mai avrebbe pensato del trionfo del Napoli, lo sfotto’ ai calciatori, la serieta’ nel nominare dirigenti e allenatore, Gli striscioni che inneggiano al gas e l’acqua, rispondendo alla Napoletana, a quel razzismo sottile mai sopito nel tempo…Insomma, i n questo anniversario, non poteva mancare “Il re della smorfia”, colui che anche con la vittoria di uno scudetto, non smette mai di far capire che si tratti di Napoli e’ sul tetto d’Italia! Grazie caro Massimo…questo scudetto restera’ straordinario anche grazie a te!!!

