Massimo Tarantino: “Complimenti a Giuntoli, Napoli in crescita”

Massimo Tarantino, ex azzurro e dirigente sportivo (ex Bologna, Roma e Spal) è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte:

“Il Napoli ha un attacco super, con Raspadori, Simeone e Osimhen c’è solo l’imbarazzo della scelta. Complimenti a Giuntoli per gli acquisti che ha realizzato, la filosofia societaria da tempo è precisa e il ds ha lavorato benissimo. La rosa è completa e abbastanza equilibrata, ci sta che i calciatori che per tanti anni hanno sfiorato il titolo poi si sentano a fine ciclo. I ragazzi che ci sono oggi hanno restituito nuovo entusiasmo, linfa vitale e piena di energia. Vedo un Napoli in crescita anno dopo anno anche per mentalità. La pressione da primo posto? Giusto averla se parliamo di una squadra forte, l’esperienza e la bravura di Spalletti consentiranno una gestione sana di questi momenti”

