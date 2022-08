Massimo Rastelli: “Raspadori viene per …”

Massimo Rastelli, ex azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli, affermando quanto segue:

“Meret e in un momento particolare della sua carriera, si vede che non e sereno, commette errori molto banali, anche se si è ancora in preparazione, e purtroppo gli errori di un portiere sono piu’ visibili.”

Del Genio durante l’intervista a Rastelli…su Meret dice

“Va bene tutto, per me e un ottimo portiere, ma non sta attraversando un grande momento, ed a Napoli mancano e presupposti, pero avrei capito il Trino, il Leicester, pero non lo so Lo Spezia, con tutto il rispetto per lo Spezia, che cosa passi nella testa sua e del suo agente,perche lo Spezia, non me ne vogliano, se guardo gli organici e destinata alla retrocessione, amche se penso che si parla di un portiere della nazionale”

Rastelli su Raspadori

“Se acquisti Raspadori e per farlo giocare, e un ragazzo piu’ fresco, piu giovane, magari ti puo dare di piu sotto l’aspetto della fase difensiva, e nello stesso tempo, essere piu’ efficace in fase d’attacco. Credo che il Napoli puntera’ fortemente su Raspadori e per farlo sicura,mente giocare”

