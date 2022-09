Massimo Mauro al CdS:”Napoli Meraviglioso…”

Massimo Mauro è stato protagonista di un’intervista presente questa mattina sul Corriere dello Sport. L’ex calciatore della Juventus, oggi opinionista televisivo, si è soffermato così su Napoli e Milan:

“Il Napoli è meraviglioso, lo era anche l’anno scorso. Spalletti è forte e intelligente, non si deve innervosire quando gli ricordano che ha perso lo scudetto con Spezia e Empoli in casa – ha dichiarato Massimo Mauro -. Il Napoli arriva al risultato attraverso il bel gioco, ma ci sono partite in cui è sufficiente prendere i tre punti senza cercare lo spettacolo, come contro lo Spezia ad esempio. I successi accrescono l’autostima e fanno lavorare con maggiore convinzione, meno pressioni, la testa libera”.

Sulla squadra di Stefano Pioli:

“Il Milan è un altro degli aspetti positivi, ha un gioco che rende eccellenti anche i meno buoni e poi è il risultato di un progetto che gli ha consentito di cambiare poco – spiega Massimo Mauro -. Ha aggiunto 2 o 3 giocatori a un impianto che funziona capace di portare a casa uno scudetto sorprendente. Come accadeva alla Juve di un tempo. Mi auguro che lo scontro diretto non venga rovinato da interventi esterni”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati