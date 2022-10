Massimo Donati: “Lobotka? Impressionante! Tanti i meriti di Spalletti”

Massimo Donati, ex calciatore, oggi allenatore, e’ intervenuto ai microfoni di CRC alla trasmissione “Si gonfia la rete”, E parlando del Napoli , si e’ cosi espresso:

“Quando ci sono i derby a Glasgow l’atmosfera è un po’ particolare. In qualsiasi stadio si giochi l’atmosfera è spettacolare. Il Napoli? Il calcio è così, quando le cose vanno bene è normale che si parli così. Adesso non so se per il Napoli possa arrivare un momento di flessione, bisogna essere bravi a mantenere costanza nei risultati che per ora sono straordinari. Non è detto che non possano arrivare momenti di difficoltà, alla fine il risultato alla fine della stagione sarà importante. Spalletti sta facendo un lavoro eccezionale, perché si vede che la squadra è quella, sa che deve fare e gioca a memoria. In tutte le squadre non dovrebbe prevalere il singolo, ma il gruppo. Quest’anno il Napoli sta dimostrando che sono tutti sulla stessa barca e viaggiano verso la stessa direzione. Raspadori esterno per far riposare Kvaratskhelia? È un giocatore veramente affamato. Ha voglia di arrivare in alto e fare risultati, per questo sta offrendo grandi prestazioni. Se dovesse essere schierato a sinistra non dovrebbero esserci problemi. La determinazione che ha in testa gli sta facendo fare il salto di qualità di cui ha bisogno e di cui avrebbero bisogno di tutti i calciatori. Kim e Kvaratskhelia? Quando una macchina funziona bene significa che tutte le componenti vanno alla grande, in questo caso i componenti sono i giocatori. Io ho visto Lobotka alla prima giornata di campionato quest’anno e mi ha impressionato. Ha capito di essere un giocatore importante per questa squadra. Per Anguissa è lo stesso discorso. Qui torniamo al merito dell’allenatore che ha trovato la chiave giusta per farli esprimere al meglio. Io ad allenare in Serie A? Quello è l’obiettivo di ogni allenatore, però vanno applicati degli step e ci vuole fortuna. Devono coincidere un po’ di cose e bisogna essere bravi”.

