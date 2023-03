Massimo Callegari: “ Napoli Grandissimo campionato, ma non un alibi per le altre…”

Massimo Callegari, giornalista della redazione sportiva di Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della emittente TMW Radio

: “Il Napoli sta disputando un grandissimo campionato, ma non deve rappresentare un alibi per le rivali. Tutti hanno avuto problemi, è una stagione anomala ma non può essere una scusante. Sono tanti i meriti del Napoli, ma le altre non possono accettare di essere così distanti dai partenopei. Le rivali degli azzurri hanno le loro colpe”.

Massimo Callegari chiude cosi..

“L’Inter è la delusione più grande anche perché, per la qualità dell’organico che ha, avrebbe dovuto dare del filo da torcere alla capolista. I limiti di organico della Juventus sono stati importanti e la qualità del gioco poteva essere superiore. Il Milan era ancora favorito a inizio anno, ma la grande delusione è De Ketelaere, grande talento che però è mancato dal livello della personalità”, ha aggiunto Massimo Callegari nel corso del suo intervento in radio

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati