Massimo Brambati sicuro: “Napoli, una voce clamorosa per il dopo Spalletti-Giuntoli…”

Il Napoli si è laureato Campione d’Italia, ma nella prossima stagione ripartirà senza il suo condottiero Luciano Spalletti. Ne ha parlato Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio:

“Ho sentito Spalletti e spero di vederlo quanto prima. Ha avuto il grande merito di unire il gruppo e tirare fuori quei valori anche di quei giocatori che erano fuori e avrebbero meritato più spazio. Il prossimo mister dovrà tenere unito il gruppo come ha fatto lui e non sarà facile”.

Sui possibili sostituti di Spalletti e Giuntoli:

“Benitez e Tare Direttore Sportivo? Voce clamorosa, ma non sarei sorpreso. Sono convinto di Tare, con Benitez vai sull’usato sicuro. Trovare un clone di Spalletti è difficile. Mi dispiace non rivederlo da Campione d’Italia su quella panchina, ma accetto le sue scelte”.

Sulla Juventus:

“Allegri sapeva che alla Juventus si stava per ricostruire, ha pensato a se stesso e di rimanere in una comfort zone, in una società dove aveva già lavorato. Non gli avrei mai fatto un contratto di 4 anni, è stata una follia per come la vedo io”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati