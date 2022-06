Massimo Brambati: “Offerta incredibile della Juventus a Koulibaly”

Massimo Brambati, ex calciatore ed operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni i microfoni di 7gold, riguardo ad un possibile passaggio di Kalidou Koulibaly alla Juventus, ed ha riferito quanto segue:

“Ci sono dei clamorosi aggiornamenti per quello che concerne il futuro di Kalidou Koulibaly. L’agente del calciatore ha raggiunto un principio di intesa con la dirigenza della Vecchia Signora. Ora però bisognerebbe trovare l’intesa con Aurelio De Laurentiis”. Massimo Brambati, tuttavia, ha un po’ frenato. L’ex calciatore, ora operatore di calciomercato, ha parlato così a Diretta Mercato: “A me risulta che la Juventus abbia fatto una proposta a Koulibaly”.

Ed ha poi aggiunto...

“Mi hanno detto che l’offerta al senegalese è pazzesca, incredibile. Ho chiesto a quale cifra corrispondesse, ma non me lo hanno voluto dire. Mi hanno solo riferito che si tratta di cifre che vanno anche oltre il budget fissato dalla Vecchia Signora. Sarà complicato convincerlo anche perché Koulibaly è legatissimo alla città di Napoli e non vorrebbe approdare in un altro club italiano”,

