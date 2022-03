Brambati su deferimento del Napoli: “Non ricordo benissimo i fatti, ma se c’e ‘ deferimento significa che qualcosa…”

Massimo Brambati, ex calciatore ed opinionista di 7 Gold (Diretta Stadio), e’ intervenuto alla trasmissione radiofonica Maracanà, in onda su TMWRADIO, ed ha dichiarato quanto segue sul deferimento del Napoli, De Laurentiis e il Dott.Canonico, in merito alla gara pareggiata 1a1 allo Stadium contro la Juventus il 7 Gennaio 2022

E’ arrivata la notizia del deferimento del presidente del Napoli Aurelio De Laurentis per le vicende di Juventus-Napoli, che ne pensa?

“Penso che se ci sono delle regole vanno rispettate. Nel caso non vengano rispettate c’è bisogno di sanzioni. Non conosco bene le regole e non mi ricordo benissimo i fatti di quell’epoca. E’ logico però che se c’è un deferimento significa che qualcosa è successo“.

