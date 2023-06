Massimo Brambati difende e loda il Napoli: “Ha dimostrato che si può vincere anche spendendo poco

L’ex calciatore, ora operatore di calciomercato, Massimo Brambati, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Diretta Mercato, programma in onda sulla emittente televisiva 7 Gold:

“Il Napoli ha dimostrato che si può vincere anche spendendo poco, la competenza è fondamentale. Ricordate quanto è accaduto in estate? La società azzurra prese Kim e Kvaratskhelia, due sconosciuti. Quando il Napoli li annunciò in tanti si misero a ridere”.

“Nessuno dava fiducia al Napoli, ma il campo è sempre il giudice supremo e ha dato ragione al presidente Aurelio De Laurentiis e al Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. Inoltre Kim è destinato ad andare via consentendo alla società azzurra di chiudere una grossa plusvalenza. Una genialata del patron dei partenopei che spese relativamente poco per il suo acquisto. Il Napoli, in questa stagione, ha dimostrato di essere un esempio da seguire per oculatezza e competenza”,

