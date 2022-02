MARRUCCO: “Koulibaly rappresenta un plus per Napoli. Si è integrato e ha fatto cose incredibili, giusto riconoscergli la cittadinanza”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Fulvio Marrucco, legale di Kalidou Koulibaly: “Quella di ieri è stata una giornata bellissima, con la vittoria del Napoli femminile, poi quella dei ragazzi di Spalletti e poi quella del Senegal, la prima della loro storia. Koulibaly? Dimentico il ruolo di avvocato. Kalidou si è integrato a Napoli in modo perfetto, ha sempre un pensiero per gli ultimi, mi ha fatto conoscere aspetti incredibili della sua sensibilità, con operazioni di charity importanti, come le attrezzature mediche inviate in Senegal. Kalidou si è integrato e Napoli lo ha accolto. Rappresenta un plus per Napoli. Servirebbe un riconoscimento della città a questa persona, come Mertens è un grande sponsor della città e della squadra”.

