Marotta snobba il Napoli: “Per lo Scudetto temo Milan e Juve”

Uno dei grandi protagonisti del Festival dello Sport di Trento è stato Beppe Marotta. Sul palco, l’amministratore delegato dell’Inter, approfittando anche della sosta, ha voluto fare un consuntivo della corsa Scudetto, caratterizzata in questa fase iniziale della stagione da un Napoli inarrestabile, a punteggio pieno in vetta alla classifica.

Eppure pare che l’a.d. nerazzurro voglia snobbare la squadra partenopea: “Chi ci affronta sa che siamo la squadra campione e questo è un ruolo che ci piace. Certo, il campionato è molto competitivo e aperto. E’ prematuro fare previsioni, io temo Milan e Juventus perché hanno cultura della vittoria, ma diamo anche i meriti al Napoli che ora è li davanti”.

Marotta poi ha confessato un aneddoto su Victor Osimhen, visionato in passato dallo stesso dirigente: “Quella di Osimhen è stata, per il Napoli, un’operazione molto costosa ma non era uno sconosciuto quindi è normale che molti club avessero messo gli occhi su di lui. Lo conoscevamo, ma eravamo già coperti nel ruolo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati