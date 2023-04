Marolda va giu’ duro: “Napoli, stai facendo di tutto per rovinarti la festa…”

Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni de “Il Bello del Calcio”. Il noto giornalista ha detto la sua sulla vittoria del Napoli rimediata a Lecce e non solo. Marolda ha difatti criticato la gestione della festa Scudetto in casa azzurra.

Di seguito ecco le dichiarazioni del noto giornalista:

“Il Napoli ha fatto una stagione straordinaria, con tanti ottimi risultati e un gioco straordinario. In questo momento però sta facendo di tutto per rovinarsi la festa Scudetto: lo sta facendo sul campo, visto che dopo la sconfitta col Milan non è arrivata una performance convincente con il Lecce. E lo sta facendo fuori anche con le polemiche nei confronti dei tifosi. A Lecce si potevano portare le bandiere, mentre al Maradona no. Serve un po’ di buon senso. Non si può monopolizzare la gioia della gente. Confronto Champions col Milan? Il Napoli deve trovare grinta e corsa per contrastare l’aggressività dei rossoneri. Una soluzione potrebbe essere il lancio lungo, ma non c’è Osimhen“.

