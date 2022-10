Marolda: “Il Napoli deve dimostrare di aver fatto quello step in più…”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda.

“La partita col il Bologna deve essere la dimostrazione dello step in più del Napoli, ma questa volta ho meno dubbi. Abbiamo recuperato Osimhen, che quando è entrato ha suonato una carica incredibile senza mai fermarsi.

Penso che non ci sarà un grande turn over. Mi dispiace che Anguissa si sia fermato, forse sarebbe stato meglio se avesse riposato. C’è la possibilità di far giocare tutti con i cinque cambi, anche perché i turn over esagerati dall’inizio a me spaventano molto.

Spalletti ha fatto bene a rilasciare quelle dichiarazioni su Kvaratskhelia. Osimhen non so se può giocare in una maniera diversa.”

