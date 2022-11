Marocco-Croazia, probabili formazioni e dove vederle

Di Simone Voccia

Marocco-Crazia. Il Girone F di Qatar 2022 aprirà i battenti con un Marocco-Croazia tutt’altro che scontato. Se è vero che i vice Campioni del Mondo sono i favoriti, i “Leoni dell’Atlante” sprizzano talento e freschezza e potrebbero essere la variabile di un gruppo che vede i croati e il Belgio come favoriti al passaggio del turno.

Marocco, Le scelte di Regragui:

Reintegrati Zyech e Mazraoui dopo l’esonero del CT Halilodzic, sollevato dall’incarico qualche mese fa dopo aver brillantemente pilotato il Marocco alla qualificazione a Qatar 2022, la squadra affidata a Regragui propenderà per un 4-3-3 di base. In porta l’affidabilità sarà garantita da Bounou, miglior portiere dell’Europa League un paio di anni fa, con con il capitano Saiss ed uno tra Nari ed Aguerd schierati come centrali. Le fasce saranno il punto di forza della squadra africana con la freccia Hakimi e Mazraoui che avranno il compito di fare da stantuffi lungo l’esterno. L’assenza di Harit, ko da novembre, costringerà il tecnico a schierare, al fianco del viola Amrabat con accanto Amallah ed Ounahi, colonna del Queens Park Rangers. Lo spettacolo offensivo sarà garantito dagli esterni offensivi Zyech e Boufal a supporto dell’unica punta En-Nesyri favorito per il ruolo di punta centrale, tallonato dal bomber del Bari Cheddira.

Marocco-Croazia, le probabili formazioni e dove vederle

Croazia, le scelte di Dalic:

Non sarà la Croazia di quattro anni fa, ma la squadra di Dalic ha qualità da vendere soprattutto nella zona nevralgica del campo dove Modric, Brozovic e Kovacic avranno il compito di dominare la mediana e indirizzare il gioco a favore dei biancorossi. Se Livakovic è ormai titolare indiscusso tra i pali, tanti sono i dubbi che attanagliano il CT croato sulla linea di difesa. A destra Stanisic e Jovanovic si giocano il posto mentre Lovren dovrebbe far valere i suoi galloni d’esperienza a discapito di Sutalo, affiancato da Gvardiol. Anche sulla fascia sinistra la qualità di Sosa e Barisic si equivale, ma la solidità di quest’ultimo potrebbe farsi preferire dato che il dirimpettaio sarà Zyech. Le nuvole tendono a diradarsi nel reparto offensivo dove Perisic e Kramaric sono sicuri del posto con il granata Vlasic favorito sull’atalantino Pasalic nel ruolo di esterno destro d’attacco.

Le probabili formazioni:

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. All. Regragui

Croazia (4-3-3): Livakovic; Jovanovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Vlasic, Kramaric, Perisic. All. Dalic

