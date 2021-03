Nel prepartita Sky di Roma-Napoli, si è espresso ai microfoni l’opinionista Giancarlo Marocchi, ecco le sue parole:

“Questa è una partita sera, la Roma non ne riesce a vincere una di queste. Se stasera non vince la Roma, deve mettersi il cuore in pace. Gattuso sembra coinvolgente all’interno del gruppo, il suo rinnovo era pronto. Gattuso poi lo ha portato a casaper leggerlo e dopo tre giorni lo ha bloccato ADL.”

