Marocchi: “Io prendo l’Inter, ma del Napoli ho paura”

Giancarlo Marocchi, ex calciatore di Bologna e Juventus, oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Skysport, e parlando della lotta scudetto, si espresso affermando il suo pensiero:

“Napoli favorito per lo scudetto? Io prendo l’Inter, ma non toglietemi mai Osimhen dal campo ed ecco che il Napoli è veramente forte.

Spalletti si è arrabbiato perché si dice che la squadra non ha carattere? A Napoli bisogna che si mettano d’accordo come ambiente e che riempiano lo stadio, perché questi ragazzi, carattere o non, hanno bisogno di spinta. Quello che hanno fatto quest’anno i giocatori, lo hanno fatto da soli, quindi c’è bisogno di sentire l’entusiasmo e la passione che ti danno lo slancio. Date una mano ai vostri giocatori! Io tengo l’Inter, ma ho paura del Napoli”.

