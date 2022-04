Mario Somma: “Napoli maturo per lo scudetto”

Mario Somma, allenatore ed opinionista Rai, e intervenuto alla trasmissione radiofonica Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco di seguito le dichiarazioni rilasciate quest’ oggi:

“Il Napoli ha superato l’esame di maturità. Bergamo era tale per me, la squadra ha avuto il giusto atteggiamento, bisognava difendere e ripartire con personalità, è stata una grande vittoria che dà molto morale agli azzurri. L‘Atalanta gioca a ritmo altissimo, sono molto muscolari, a Spalletti va dato il merito di lavorare sulla rosa, ha avuto la capacità di far tenere alta la concentrazione a tutto il gruppo, Luciano ha dimostrato di essere un tecnico di qualità.

Al di là di Lobotka, credo che abbia fatto un grande lavoro con Juan Jesus, letteralmente rigenerato dopo che a Roma lo avevano dato per bollito. Anche Zanoli ha disputato una grande partita e giustamente anche il suo allenatore l’ha sottolineato. Ma la vera vittoria di Spalletti è un’altra: aver saputo gestire cioè il presidente De Laurentiis ed una piazza passionale come Napoli con moderazione, sta avendo l’atteggiamento giusto. Lo scudetto? Non mi sbilancio. La promozione del Bari in serie B? Complimenti alla società e a Mignani, un tecnico – chiude Somma – di cui sono certo si sentirà parlare a lungo”.

