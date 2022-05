Mario Sconcerti: “Scudetto mancato, ma consacrazione Europea”

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Ed ha parlato anche di Lorenzo Insegne, che lascia il Napoli per approdare in MLS con la squadra del Toronto:

“Io credo che Insigne si sia levato grandi soddisfazioni a Napoli, gli è mancato lo Scudetto ma non per colpa sua. Sono contento della consacrazione europea che ha raggiunto tramite la vittoria del campionato europeo. Va detto che ha avuto dei limiti fisici in un calcio che stava già diventando troppo fisico. Penso potesse fare di più per raggiungere livelli ancora più alti”.

