Mario Sconcerti: “Non ricordo gol annullati alla Juve all’ultimo minuto in casa…”

Mario Sconcerti, grande firma del giornalismo sportivo, e’ intervenuto al format condotto da Michele Plastino, “Goal di Notte”, su Tmw Radio, e sul Var, e non solo, si esprime cosi:

Cosa porta oggi l’arbitro a sbagliare nonostante il VAR. Un po’ di presunzione forse?

”È una questione delicata. L’ultima partita ad esempio, Juve-Salernitana, afferma una straordinaria diversità rispetto al passato: del vecchio calcio non ricordo di gol annullati all’ultimo secondo alla Juve in casa. Raramente ho visto la Juventus subire un calcio di rigore prima del VAR contro una piccola squadra. Prima di tutto bisogna fidarsi: la tv è la grande livella del nostro tempo e costringe chiunque di noi a essere onesto di fronte all’enorme platea che giudica”.

Secondo te la Juventus è lontana da quel che ci si aspetta? Oggi sembravano in confusione…

“Ha giocato la partita che poteva e che ultimamente ha fatto spesso. La Salernitana ha giocato meglio per 80’. Il problema è capire quali sono le squadre guida e i bianconeri vanno confrontati con loro. La regolarità juventina, in un campionato lungo e di scarso livello, alla lunga premierà Allegri”.

