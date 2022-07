Mario Sconcerti: “Meret? Una bocciatura…”

Mario Sconcerti, penna storica del giornalismo sportivo italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del calcio Napoli, sottolineando il momento di mercato del Napoli. Queste le sue considerazioni

Su Meret

“A parte che è una cosa normale giocarsi il posto, ma se parliamo di esperienza mi sembra un limite per Meret. E già’ successo con Ospina, ora ancora in discussione dopo tre anni, io la vedo come una bocciatura. Io credo che sarebbe giusto sfruttare Meret per le cose che sa fare, e cioè parare, perché ripeto, non riesco a capire quale sia il vantaggio a considerarlo una riserva. Già questo avere e non avere, una situazione piena di voti, non gli faccia molto bene, non e’ certo una dimostrazione di fiducia.Per cui, credo che una decisione definitiva vada presa, anche per il suo bene “.

Su Raspadori

“Raspadori è certamente il miglior giovane italiano, tecnico di qualità e fisico,cattivo, e uno che nonostante non sia in possesso di un fisico possente, ha grande resistenza e sa far salire la squadra. Io personalmente ho grandissima fiducia in Raspadori”

Su Simeone

“Simeone come vice Osimhen? Ma lo vede giocare, oppure come sua riserva?Petagna era la riserva, Simeone e’ un lusso grosso averlo come riserva, un giocatore che spesso va in doppia cifra, stavolta quasi a venti…anche se non li distribuisce bene, diciamo che li fa piu’ a coppie, che uno a partita, giocatore particolare ma importante. Certo, se lui accettasse di fare la riserva di Osimhen, sarebbe un vantaggio importante per il Napoli ero’ mi sembra una richiesta molto seria..”

Su Lo Celso

“Lo Celso e’ un giocatore interessantissimo, e’ molto piu’ centrocampista, Zielinsky sa fare anche altro soprattutto negli ultimi 20 metri, sono due calciatori con caratteristiche diverse, ma che si equivalgono,e sono entrambi di caratura internazionale, quindi sicuri. In pratica Lo Celso più un Fabian di sinistra, mentre Zielinsky e’piu’ uno scattista”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati