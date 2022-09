Mario Sconcerti: Kwaratskhelia? Imprendibile…”

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, analizza così la vittoria degli azzurri contro la squadra di Klopp.

Solo la corsa travolgente del Napoli, così logica, così poco resistibile da far pensare a un tramonto del vecchio Liverpool, confermato anche dalle difficoltà in campionato”

“Napoli e Bayern sono le due vere sorprese del turno, almeno viste dal nostro orizzonte. L’Inter ha avuto poche fasi di partita per dare qualcosa, la differenza è sempre stata tanta. Più qualità individuale, qualcosa che in Italia è raro vedere con questa sincronia, poi organizzazione e soprattutto velocità. Intanto in Europa appare Kvaratskhelia, imprendibile, eccezionale, un ragazzo benedetto, figlio legittimo di un altro calcio. Alla fine sono ancora queste differenze semplici ad aprire il vuoto”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati