Mario Sconcerti: “Ecco dove vedo il Napoli…”

Mario Sconcerti, firma storica del giornalismo sportivo italiano, prova a fare i “tarocchi” al Napoli di Spalletti, e nella sua personale griglia di partenza, di questo campionato di Serie A, vede gli azzurri al quinto posto! Ecco, di seguito, uno stralcio del suo editoriale pubblicato sul Corriere della Sera:

“A me sembra ci siano due squadre pronte, Milan e Inter, più due grandi squadre da finire di costruire, Roma e Juve. Il Napoli è indietro in questa corsa. Ha perso Koulibaly, Insigne, Ospina, Mertens, Fabian Ruiz, i sostituti sono giovani a cui dobbiamo ancora fare l’occhio. Il Napoli oggi va messo alle spalle delle prime quattro. La Lazio è una certezza che non arriva mai a completarsi. La Fiorentina è molto interessante, ma non ha quei livelli nella testa”.

Mario Sconcerti ha poi aggiunto…

“L’Atalanta ricomincia dal sicuro, ma ricomincia. Le quattro squadre di testa hanno più cose. Non va trascurata nel conto la differenza dei tecnici. Per ridisegnare la Juve non hai mai tempo, sei subito pressato. Il Milan è l’unica squadra davvero giovane, va capito al secondo anno quanto questo porti vantaggio e dove apra qualche limite. Vincere due volte va pensato, impegna mentalmente molto più che vincere la prima volta. L’Inter è quella forse più leggera in panchina. Si può girare intorno all’argomento, ma la sensazione è che Conte non sarebbe arrivato secondo”

