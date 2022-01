Mario Sconcerti continua a snobbare il Napoli…anche se secondo!

Dalle pagine del Corriere della Sera, in un’ intervista, Mario Sconcerti, direttore e d opinionista sportivo, riassume la trascorsa giornata di campionato, raccontando di Milan e Juve, ieri partita conclusasi sul risultato di 0 a 0, ma davvero inguardabile, oltre che dell’ Inter, che e’ si stanca, e con pochi ricambi, ma ancora saldamente al primo posto. Juve e Milan ieri si sono giocate un “tesoretto” e l’ hanno perso, nominando il Napoli, solo per aver recuperato i calciatori, ed e attualmente secondo..In pratica lo scudetto e sempre un gioco a tre, Inter, Juventus e Milan, come le previsioni dicono…Napoli non pervenuto! Ma andiamo a leggere i vari segmenti delle parole del direttore rilasciate al Corriere delal Sera : “Milan-Juve è stata alla fine deludente, pochi tiri in porta, molti falli, la coscienza opprimente di non poter perdere. È stato però anche il risultato dei limiti comuni. Le squadre si sono rispettate e per questo tenute abbastanza fuori dalle zone di attacco profonde. Molta emozione a priori, poca nella sostanza. Questo scivolare lento del Milan in casa (4 punti in 4 partite) lo sta mettendo ai margini, lontano dalla potenzialità dell’Inter…Mi aspettavo di più dalla Juve, ma a questi livelli non ha un attacco all’altezza… In questo momento la Juve sta meglio del Milan, ma non lo ha dimostrato in partita. Sono entrambe affannate a recuperare un tesoro che forse non c’è più. È così ancora una giornata per l’Inter anche se stanca. Le mancano riserve all’altezza, ha solo attaccanti, ma il respiro viene dal centrocampo. L’ultima partita da capire sarà il derby in arrivo. Tre giorni dopo l’anticipazione della Gazzetta sull’offerta della Juve per Vlahovic, il ragazzo salta la sua prima partita da tempo immemore. Sembra abbia il Covid, ma non c’è comunicato …Penso che (guarito) se ne andrà alla Juve dopo che sarà stato ridiscusso il valore di Kulusevski, oggi intorno ai 22-23 milioni…Recuperati un po’ di giocatori il Napoli torna secondo in classifica.… La Roma del primo tempo di Empoli somiglia a una grande squadra e Abraham al primo Batistuta. Aveva ragione Mourinho, Oliveira e Maitland Niles stanno cambiando la squadra. Non è un traguardo, ma è un inizio”

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati