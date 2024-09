Mario rui torna in gruppo.

Il caso del terzino portoghese, stava creando un po’ di malumore, in casa Napoli.

Mario Rui per tutta l’estate aveva rifiutato varie proposte di trasferimento, da diversi club europei, nonostante Antonio Conte avesse fatto capire al difensore, di non far più parte del progetto.

La società partenopea ha messo Rui fuori rosa, ma il calciatore minaccia di ricorrere all’ AIC , per essere riammesso in squadra.

L’ istanza presentata dal calciatore portoghese, secondo anche quanto riportato da Il Mattino, sarà accettata dal Napoli.

Il club di De Laurentiis vuole evitare contenziosi, anche se il ritorno in gruppo, non significa ritorno in campo. L’ex giocatore della Roma, non è stato difatti inserito, nella lista presentata dagli azzurri, alla serie A, per cui al momento, il terzino sinistro non scenderà in campo.

Su questo tema si è espresso l’avvocato, Edoardo Chiacchio, sempre tramite le pagine del quotidiano Il Mattino, sulle conseguenze possibili, in merito alla vicenda:

“Il Napoli rischia un risarcimento del danno minimo previsto, nella missione del 20% del contratto annuo lordo. Nel caso di accertato mobbing da parte del club. Da precisare che le decisioni tecniche, sono devolute a restare esclusiva dell’allenatore. La società non può intervenire sulle scelte dell’allenatore”

Questo da un punto di vista strettamente giuridico, da quello sportivo, il Napoli ha bisogno di un ambiente, il più sereno possibile, per l’integrità del gruppo, che si sta creando.

Quella su Mario Rui appare da questo punto di vista, una scelta saggia, visto che il calciatore è comunque sotto contratto. Sarà poi Mister Conte ha decidere, di mandarlo in campo o meno.