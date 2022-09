Mario Rui, Sembra ormai lontano il Mondiale in Qatar!

Mario Rui potrebbe aver perso le sue possibilità di una chiamata da parte del Portogallo per i Mondiali in Qatar. Il calciatore del Napoli non è ben visto dal CT dei Lusitani Fernando Santos che spesso e volentieri gli preferisce Guerreiro. Il difensore dei partenopei non è entrato in paranoia, e per al sfida di questa sera alla Spagna, match valido per il passaggio alle fasi finali di Nations League (il Portogallo ha 2 risultati su tre a favore contro gli spagnoli, ndr), potrebbe scendere in campo. In questo torneo sono passate già Croazia e Olanda, mentre per Portogallo e Ungheria (contro l’Italia, ndr) basterebbe un pareggio per andare in semifinale.

Mario Rui, come detto, sarà della sfida e come ha riportato CalcioNapoli1926 ha analizzato la sfida di Nations League del Portogallo contro la Spagna:

“Siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi, avevamo diversi giocatori a rischio squalifica contro la Spagna, ma la nostra mente non era lì, era vincere e continuare sulla strada della vittoria. La Spagna è una squadra molto forte, ma non cambia nulla nel nostro obiettivo, è entrare per vincere. Il comfort può essere a livello di classifica, ma nella nostra mente non c’è quel tipo di comfort”.

Mario Rui parla della possibile convocazione per i Mondiali in Qatar:

“Essere convocati in Qatar? Non era quello l’obiettivo, non era pensare tanto a livello individuale. Sono stato davvero felice di essere qui e di aiutare il mio paese. È sempre un grande piacere e orgoglio ogni volta che siamo chiamati a rappresentare il nostro paese. È il coronamento di un sogno. Sono felice di tornare, purtroppo per l’infortunio di Guerreiro, gli auguro il meglio”.

