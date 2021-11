Mario Rui, la carta a sorpresa del “finto terzino”

Nell’arrembante finale di partita con lo Spartak Mosca s’è visto Mario Rui agire in una inedita posizione di centrocampista centrale. A quel punto, è stato subito naturale ripensare ad un cult dell’universo tattico di Pep Guardiola: il “finto terzino”.

Un lavoro fatto ai tempi del Bayern su Lahm e dopo al City, con Cancelo. Due terzini abituati a stringere la propria posizione, fino ad aggiungere al loro sostrato tecnico-tattico nuove competenze, tali da tramutarli in quei giocatori universali che sono diventati successivamente.

Ovviamente, Luciano Spalletti non è impazzito. Tantomeno intende cambiare ruolo al portoghese. Ma le circostanze contingenti, gli infortuni e la necessità di ridisegnare il Napoli in vista del forcing conclusivo teso alla ricerca del pareggio, l’hanno obbligato a fare una scelta a dir poco coraggiosa.

Dentro al campo come una mezz’ala

Eppure, in questi mesi di gestione spallettiana, non è stato affatto raro vedere Mario Rui stringere in mezzo, muovendosi molto internamente, piuttosto che sul classico binario lungolinea. Una situazione che ormai ha interiorizzato. E di cui ha piena padronanza.

Alternativa strategica al tradizionale calcio in ampiezza garantita dal terzino. Sostanzialmente impiegato da mezz’ala sinistra, nel rombo di costruzione. Al punto da trasformare il sistema di partenza in un 3-4-3 d’ispirazione guardiolista.

Con Di Lorenzo bloccato vicino a Koulibaly e Rrahmani; Fabiàn Ruiz basso, davanti al terzetto difensivo. Il portoghese dentro il campo a occuparsi assieme ad Anguissa nel consolidare il possesso. E Zieliński vertice alto.

In questa maniera il Napoli è stato spesso decisivo, specialmente contro avversari organizzati su blocchi posizionali particolarmente bassi. Con Insigne che legge perfettamente il movimento del compagno e sfrutta la sua inclinazione ad attaccare lo spazio, fino a ricevere una traccia in profondità ad alta percentuale di realizzazione.

Mai distrarsi sottopalla

Chiaramente, in fase di non possesso, Mario Rui scala come quarto di sinistra, assumendo la tipica postura del terzino, impegnato a tenere la linea e contemporaneamente fare da copertura preventiva alle spalle del Capitano.

Probabilmente la sua marcata propensione offensiva lo rende incline all’errore sotto la linea della palla. Perciò deve costantemente restare concentrato. Talvolta tende a distrarsi e questo per un difensore può essere veramente pericoloso.

E se la conclusione di questo percorso evolutivo, vale a dire la conversione in centrocampista vero e proprio, sembra ancora lontana, questo nuovo modo di interpretare il ruolo rimane comunque apprezzabile.

Di fatto il portoghese è diventato espressione di un estemporaneo picco di creatività che risalta non poco in un campionato piatto dal punto di vista delle innovazioni tattiche.

Innegabili i meriti di Spalletti

Insomma, pare davvero che Mario Rui stia arrivando all’apice del suo rendimento, convertendosi in un giocatore chiave. Tra l’altro, lavorando in un contesto ambientale sicuramente non facile per lui.

In pochi magari all’ombra del Vesuvio credevano fino in fondo che potesse diventare un giocatore completamente diverso rispetto agli anni precedenti. Neanche la stessa società.

Probabilmente solo Spalletti immaginava quanto fosse in grado di migliorare, per qualità delle giocate e impatto sui principi del “suo” Napoli.

Questa metamorfosi racconta della maniacale cura nei dettagli del tecnico di Certaldo. Che evidentemente, quando si tratta di correggere dove e come si è sbagliato, ha pochi eguali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati